Chigiana il gran finale Due giovani talenti stasera ai Rinnovati

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ultimo concerto,al Teatro dei, per la stagioneMicat in Vertice 101. Appuntamento alle 21 con unaffidato al talento di dueartisti, allievi dell’Accademiadi Siena e già affermati professionisti: Ettore Pagano, vincitore del Premio Kachaturian, e la direttrice d’orchestra Erina Yashima, portata al successo da Riccardo Muti. Con l’Orchestra della Toscana eseguiranno il Concerto n. 2 in si minore op. 104 di Antonín Dvorák e la Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di Pëtr Il’ic Cajkovskij. La serata sarà preceduta come di consueto da un momento di introduzione all’ascolto, che inizierà alle 20.30 e accompagnerà il pubblico a conoscere le opere che saranno eseguite. Si conclude così una programmazione ...