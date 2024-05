Una nuova opportunità di rilancio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) I piani dellaEnoteca italiana sono ambiziosi, anche se per il momento sembra opportuno procedere con i piedi di piombo, dal momento che gli imprenditori non hanno ancora nemmeno le chiavi dei bastioni della Fortezza. E che mancano ancora i via libera, in particolare della Soprintendenza, sul complesso progetto di recupero. Però guardiamo il bicchiere mezzo pieno: sono state presentate idee, si punta a una forte connessione con il passato, si assicurano risorse ingenti necessarie al recupero dell’immobile. L’obiettivo è puntato su marzo 2025, si partirà in maniera soft per poi puntare al ritorno di grandi eventi come la Settimana dei vini. L’Enoteca era uno dei ’buchi neri’ della Siena che aveva infilato un fallimento dietro l’altro. Può essere . Orlando Pacchiani