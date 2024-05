Atletica | Azzurri in gara a Chorzow per la tappa Silver del Continental Tour

(Di venerdì 17 maggio 2024) Domani a, in Polonia, nelladel, inmoltidell’tra cui Sara Fantini, Pietro Arese, Catalin Tecuceanu ed Edoardo Scotti. Primi 1.500 metri stagionali all’aperto per Arese (Fiamme Gialle). Negli 800 metri primo faccia a faccia stagionale tra gliCatalin Tecuceanu (Fiamme Oro) e Simone Barontini (Fiamme Azzurre). Nei 3.000 siepi Yassin Bouih (Fiamme Gialle), negli 800 Elena Bellò (Fiamme Azzurre) e nei 1.500 per Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre).

Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la Scherma italiana. Saranno ben 72 gli azzurri in gara , divisi in sei specialità diverse. Il fioretto maschile e femminile del ct Stefano Cerioni parteciperà al Grand Prix di Shanghai. Le ragazze convocate ...

Saranno 13 gli azzurri in gara agli Europei senior di Canoa slalom e cross kayak, in programma dal 16 al 19 maggio a Lubiana (Slovenia): il primo appuntamento della stagione internazionale mette subito in palio i titoli continentali e fungerà anche ...

Kobe , 16 maggio 2024 – Al via nella notte la XI edizione dei Campionati Mondiali di Para Atletica a Kobe , in Giappone. Saranno oltre 1000 gli atleti che dal 17 al 25 maggio 2024 si sfideranno all’interno del Kobe Universiade Memorial Stadium, uno ...

