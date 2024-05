Il Pride della scuola civica Sportello di ascolto e bagni all gender | No alle discriminazioni

(Di venerdì 17 maggio 2024) Unodi“all“, senza distinzione di genere, e una presa di posizione nero su bianco: una "dichiarazione di intenti" contro ogni forma di discriminazione. Così laper interpreti e traduttori Altiero Spinelli mette in campo una catena di azioni che fanno seguito al regolamento per la Carriera alias, approvato dal Cda di Fondazione Milano nel 2022 per permettere a chi non si riconosce nell’identità anagrafica di essere chiamato con il nome d’elezione. Una bandiera arcobaleno sventola da ieri e resterà sulla sede, in via Carchidio, per tutto il mese del. "Abbiamo dedicato questo mese all’inclusione – spiega Ludwig Conistabile, coordinatore del corso triennale di ...

La rivoluzione del merito e dell’ educazione cominciata con il decreto Valditara varato in Consiglio dei ministri per riformare il modello Scuola “buonista” della sinistra ha avuto il via libera del Senato con 74 sì, 56 no e nessun astenuto al Ddl ...

A cent’anni dall’assassinio del deputato socialista, lo scrittore Andrea Franzoso, autore di bestseller come Ero un bullo e Viva la Costituzione, da poche settimane è nelle librerie con un nuovo libro – Lo chiamavano Tempesta – in cui racconta ai ...

