Alaphilippe - al Giro un’impresa mondiale | Ne avevo bisogn - ma che bravo Maestri

(Di venerdì 17 maggio 2024) A nobilitare la tappa dei muri marchigiani, disegnata come una grande classica e altrettanto bella, è un aristocratico della bici: Julian, uno dei pezzi pregiati della corsa. Al terzo tentativo, l’ex iridato firma il suo primo centro al, che affronta da debuttante: i veri campioni non partecipano tanto per farlo. Né si limitano a vittorie qualsiasi: la sua arriva dopo 125 chilometri di fuga, quasi tutti insieme a un gigantesco Mirco, altro specialista di assalti da lontano. Forte e signorile, Loulou: lasciato il compagno d’avventura sulla salitaccia di monte Giove a 11 chilometri e mezzo dall’arrivo, aspetta il compagno d’avventura dopo il traguardo e lo ringrazia. "Ricevere i complimenti da un fuoriclasse di questo calibro mi ha fatto venire la pelle d’oca", l’emozione del reggiano. È il giorno di ...

