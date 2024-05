Procura Figc indaga su presunte minacce di Allegri | audizioni e filmati per ricostruire i fatti

Situazione delicata per Massimiliano Allegri dopo le sfuriate nel post-partita della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. La Procura della Figc ha aperto un procedimento per le presunte minacce subite dal direttore di ‘Tuttosport’ Guido ...

Allegri-Juve, addio al veleno: esonero in arrivo per l'allenatore bianconero dopo il caos della Coppa Italia - Allegri-Juve, addio al veleno: esonero in arrivo per l'allenatore bianconero dopo il caos della Coppa Italia - Il veleno nella coda della finale di Coppa Italia diventa la personalissima resa dei conti di Max, contro tutto e tutti, un cocktail letale di nervosismo di campo e rancori covati per mesi ...

