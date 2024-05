Il medico di famiglia punto fermo della sanità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Anche gli spezzini apprezzano il ruolo deldicomenella gestionepropria salute. La loro stima ci onora e ci gratifica di più in questi giorni, alla vigilia di nuovi percorsi di cura per affrontare le sfide legate alle patologie croniche dei pazienti più vulnerabili, nonché per rafforzare la prevenzione e preparare la sfidanostra presenza nella Case di comunità". Parole di Maria Pia Ferrara, segretaria provincialeFimmg, evidenziando la Giornata Mondiale del Medici diche cade domenica 19 maggio. "E’ il momento – aggiunge Ferrara – per esprimere gratitudine ai nostri pazienti per la fiducia dimostrata attraverso un sondaggio, condotto su scala nazionale e con risultati omogenei anche qui nella ...