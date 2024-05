‘Europa - un sound’ al Castello Così è il Festival della fantasia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 17 maggio 2024) Questa sera, alle 21, nelEstense di Ferrara si terrà lo spettacolo “Europa è un Sound”. L’evento, inserito all’interno del Fefant -, è un’occasione per poter approfondire il tema portante dell’edizione di quest’anno, “Europa Opera d’Arte”, volto a riscoprire l’Europa come continente con un’identità culturale e quindi espressione di un modo ed anche di un significato del vivere. In questa direzione, attraverso il dialogo tra musicisti e interpreti di questa cultura si voglionoricreare le condizioni con cui offrire un ritratto inedito dell’Europa ma allo stesso tempo rappresentativo di tutta la ricchezza di questa “opera”. Protagonisti di questo dialogo musicale saranno i tamburi di Alessia Salvucci, percussionista e docente laureata in Percussioni Classiche ...