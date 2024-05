Giornata contro l’ipertensione Il cardiologo | meno sale e più sport | Così teniamo bassa la pressione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ogni anno nel nostro Paese muoiono a causa di malattie cardiovascolari causate dallaalta circa 280mila persone: oggi è lamondialearteriosa per cercare di sensibilizzare il più possibile la popolazione al fine di prevenirla. Come fare lo chiediamo a Claudio Borghi, ordinario di Medicina Interna all’Università di Bologna e direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina cardiovascolare al Policlinico Sant’Orsola. Professore, che cosa è laarteriosa e quali sono i parametri da rispettare? "Laarteriosa è la forza che spinge il sangue all’interno dell’apparato cardiovascolare. E deve essere mantenuta dentro a valori adeguati che sono di 140 per quanto riguarda lamassima, mentre la minima ...