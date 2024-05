Un viaggio con le storie di Cortázar - Un viaggio con le storie di Cortázar - Un viaggio immersivo nelle storie di Julio Cortázar, uno spettacolo teatrale unico che porta il pubblico a vivere da vicino i racconti dell'autore argentino. Appuntamento il 19 maggio a Borgonuovo di ...

Grandi cammini. Con SloWays il viaggio è magia - Grandi cammini. Con SloWays il viaggio è magia - C’è un nuovo modo di viaggiare, lento e sostenibile, che predilige la qualità dell’esperienza e consente di connettersi con ...

Da Hey Jude a Let it be, affascinante viaggio nella storia dei Beatles. Con ‘Now and then’ - Da Hey Jude a Let it be, affascinante viaggio nella storia dei Beatles. Con ‘Now and then’ - Il nuovo singolo dei Beatles, ‘Now and Then’, domina le classifiche mondiali anticipando il tour teatrale di Magical mystery story. Uno spettacolo coinvolgente che mescola musica e narrazione, riperco ...