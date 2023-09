Serie A | la classifica aggiornata dopo la 5ª giornata | scatto Inter!

(Di domenica 24 settembre 2023) L’Inter non solo conferma la vetta dellainA da sola, unica a punteggio pienola vittoria di Empoli, ma allunga su ben tre rivali! Oltre alla Juventus, sconfitta ieri, presi due punti al Napoli fermato a Bologna e alla Roma ripresa dal Torino nel finale. Da martedì turno infrasettimanale.A 2023-2024 – 5ªSalernitana-Frosinone 1-1 12? S. Romagnoli (F), 52? Cabral Lecce-Genoa 1-0 83? Oudin Milan-Verona 1-0 8? Rafael Leao Sassuolo-Juventus 4-2 12? Laurienté, 21? aut. Vina (J), 41? D. Berardi, 78? Chiesa (J), 82? Pinamonti, 95? aut. Gatti Lazio-Monza 1-1 12? rig. Immobile, 36? Gagliardini (M) Empoli-Inter 0-1 51? Dimarco Atalanta-Cagliari 2-0 33? Lookman, 76? Pasalic Udinese-Fiorentina 0-2 31? Martinez Quarta, 92? Bonaventura Bologna-Napoli 0-0 Torino-Roma 68? Lukaku ...

...1 - 1 nel match in calendario come posticipo serale della quinta giornata del campionato diA ... Il Torino sale a 8 punti in, la Roma è a quota 5, staccata già di 10 lunghezze dall'...Torino - Roma: tabellino e classificaTORINO - ROMA 1 - 1 68 Lukaku, 85 ZapataRomelu Lukaku (LaPresse) - calciomercato.itLadiA: Inter 15, Milan 12, Lecce 11, Juventus 10, Fiorentina ...

Torino e Roma 1-1 nell'ultima partita della 5/a giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio con Lukaku al 23' st, pari dei granata con Zapata (giallorosso mancato in estate) al 40' st. Ora i granata sono ...