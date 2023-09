Lazio-Monza 1-1 | ha ragione Sarri | la risalita sarà lunga

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 settembre 2023) «Vogliamo risalire, maun percorso lungo e non dobbiamo farci prendere dall’ansia», queste le profetiche parole del tecnico della, Maurizio, prima di scendere in campo contro il. Lainfatti non riesce ad andare oltre il pareggio per 1-1 con la formazione di Palladino. Partono forte i biancocelesti che al 12 trovano il vantaggio e il ritorno al gol di Ciro Immobile che la mette dentro su rigore. Ciurria in area stende Zaccagni, l’arbitro indica il dischetto. Come riportato da Opta con questa rete il numero 17 ha raggiunto le 250 partecipazioni attive (201 gol, 49 assist) nei big 5 tornei europei. Non solo, dal 2012/13 è il 1° italiano a riuscirci, nonché l’8° giocatore a toccare questa quota con Messi, Ronaldo, Lewandowski, Suárez, Benzema, Kane e Salah. Super. 250 – ...