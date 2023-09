Salernitana | Sousa ritrova Dia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Boulaye Dia è tornato ad allenarsi in gruppo con lae Paulopotrebbe convocarlo in vista delle prossime sfide Boulaye Dia è tornato ad allenarsi in gruppo con lae Paulopotrebbe convocarlo in vista delle prossime sfide. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo il caos dei giorni scorsi attorno al senegalese, l’attaccante si è ripresentato al centro sportivo e può essere presente per la doppia sfida contro Frosinone ed Empoli.

Commenta per primo Boulaye Dia ieri è tornato ad allenarsi regolarmente con lae contro il Frosinone sarà a disposizione di. L'attaccante però, secondo quanto riportato dai colleghi de Il Mattino (ed. Salerno), potrebbe entrare a gara in corso. Intanto al Mary ...Commenta per primo Il caso legato a Boulaye Dia sembra essere vicino alla conclusione. Il giocatore era stato escluso dai convocati di Paulodopo i suoi comportamenti non apprezzati dal club in seguito al mancato passaggio al Wolverhampton . Ad aggravare la situazione, ci aveva pensato l'infortunio arrivato durante la pausa con la ...

Verso Salernitana - Frosinone: un solo dubbio per Paulo Sousa tuttosalernitana.com

La Salernitana cerca la vittoria scacciacrisi contro il Frosinone: Sousa punta su Cabral, il capoverdiano potrebbe scendere in campo dal 1' minuto ...StampaE’ più di una semplice suggestione. Anche in considerazione di un impiego, al massimo a partita in corso del recuperato Dia, per la gara di domani all’Arechi (calcio d’inizio alle ore 18.30) con ...