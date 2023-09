Milan | il retroscena di Jovic | 'Ci sono stati contatti con Maldini'

L'attesa di Jovic per il. Il: tre anni fa il primo contatto- Jovic . Jovic e il paragone trae Fiorentina ., Jovic e la stima per Giroud e Pioli . L'attesa di ...... Gianluca Di Marzio , ha rivelato undi calciomercato che riguarda anche il Napoli all'... Lo stessoaveva bisogno di più tempo. Il giorno in cui ha chiuso con l'Inter ilandò a ...

Retroscena Ibrahimovic, il Milan gli propone di tornare: cosa ha risposto Corriere dello Sport

Milan, Ibrahimovic e Cardinale si sono parlati, il retroscena e cosa si sono detti Virgilio Sport

L'affare tra il Milan e la Juve per portare l'attaccante in rossonero c'è stato davvero: cos'ha risposto la Vecchia Signora Il retroscena.Segnala Gianluca Di Marzio che il difensore oggi ha svolto terapie e domani si sottoporrà a esami strumentali. Forfait pressoché certo per Rrahmani nel prossimo turno di campionato contro il Bologna ...