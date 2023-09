Il Napoli di Garcia è semplice | forse troppo

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 settembre 2023) Un(sempre più) elementare Iltorna da Braga con tre punti che valgono molto, per l’andamento del girone di Champions. E quindi per la sua stagione. Allo stesso tempo, però, la sensazione che il risultato sia una delle poche note positive emerse in Portogallo.l’unica, se guardiamo al secondo tempo. Ma per onor di cronaca – e di verità – va detto che il primo tempo della squadra diè stato positivo. O, quantomeno, i miglioramenti rispetto al nulla cosmico di Genova sono stati evidenti, nei primi 45 minuti di Braga. Ne parleremo. Questi miglioramenti, però, sono stati cancellati da una ripresa di grande sofferenza, in cui si sono manifestati gli stessi problemi vissuti a Marassi e nel secondo tempo contro la Lazio. Problemi che si possono sintetizzare con questa frase: il ...