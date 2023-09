Michael Oher oggi | cosa fa il campione di The Blind Side

Leggi su cultweb

(Di lunedì 18 settembre 2023)ha deciso di usare la sua influenza per offrire opportunità ad altre persone in difficoltà. Per questo motivo, il guardalinee offensivo di football la cui storia ha ispirato il film Thecon Sandra Bullock, approfittando della visibilità e dei suoi successi sportivi, nel 2016 ha lanciato la Fondazione. Inoltreha una moglie, Tiffany Roy, che ha sposato nel 2022 e quattro figli. Si tratta si un progetto il cui scopo è aiutare i bambini svantaggiati come lui, fornendo borse di studio accademiche e opportunità di tutoraggio. Ha anche deciso di aprirsi e raccontare pubblicamente la sua vicenda attraverso un libro di memorie sicuramente più completo e realista rispetto alla sceneggiatura hollywoodiana. Si tratta di I Beat The Odds: ...