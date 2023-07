‘Sologamy’ | ora puoi sposare te stess? anche in Italia L’esposizione di Elena Ketra a Roma

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 luglio 2023) di Michela Russo È un fenomeno recente, ma già diffuso, la “Sologamia”: nato in Giappone, nonostante la terminologia non sia presente nei vocabolarini, si potrebbe banalmente definire come il “matrimonio con se?”. Proprio dalla Sologamia è nata l’omonima performance digitale di, artista che tramite le sue opere mira principalmente a trattare tematiche sociali sull’inclusione ed emancipazione femminile. Infatti, dopo aver esposto al Museo Madre di Napoli, al MAM di Mantova, in Polonia ed in Olanda, proponedel suo progetto “Sologamy”, nel quale a tutti i visitatori sarà permesso di sposarsi con se?, con rilascio di certificato che, essendo firmato dall’artista, rappresenta un’opera a se stante. Tale esposizione sarà presente dal 13 al 16 ...