Renzi | “Il governo non è fascista | è inconcludente” Poi attacca Schlein | “Prendi il 41% e ti dirò che hai ragione”

(Di sabato 10 giugno 2023) Dichiara di lanciare la corsa alle Europee del prossimo anno contro il “modello Meloni“, ma l’attacco più pesante lo rivolge a Elly. La segreteria del Pd viene citata più volte da Matteonel suo discorso all’assemblea nazionale di Italia Viva al centro congressi della Stazione marittima di Napoli. L’ex premier rivendica i risultati ottenuti quando era alla guida del Partito democratico e li rinfaccia all’attuale segretaria: “Cara Elly, quando avrai preso alle prossime elezioni, mancano pochi mesi, il 41% – portando al Parlamento Ue persone come la giovane Ellyche altrimenti ci andava solo in gita scolastica – quando avrai vinto 6mila comuni su 8mila, quando avrai ottenuto la possibilità di governare un paese costruendo leggi che, possono piacere o non piacere, ma hanno segnato la storia del Paese, allora io sarò ...

"La nostra tesi - ha dettoentrando nel vivo - è che non si manderà a casa ilMeloni evocando il dramma dei controlli della Corte dei Conti o il martirio di Fabio Fazio o non si manderà ...... in qualche modo, inconcludente", ha aggiunto. "La nostra tesi - ha affermato - è che non si manderà a casa ilMeloni evocando il dramma dei controlli della Corte dei Conti o il grande ..."E' una classe politica che si diceva pronta a cambiare tutto, ma è incerta e inconcludente - aggiunge- . Si manderà a casa questocostruendo un'alternativa riformista, senza aggredire ...

“Quello di Giorgia Meloni non è un governo autoritario, ma velleitario. Non è un esecutivo fascista ma indeciso su tutto”. Lo ha detto Matteo Renzi, aprendo l’assemblea nazionale di Italia Viva in cor ..."I media raccontano di un governo autoritario, ma di che Questo non è un governo autoritario, è un governo velleitario, non è fascista, è indeciso a tutto. Non va esposto alla polemica europea come u ...