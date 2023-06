(Di sabato 10 giugno 2023) Matteosi è qualificato per le semifinali del challenger disuperando per 16 64 75 lo spagnolo Jaume(81). Il match, sospeso venerdi sera sul punteggio di 5 pari al terzo, è ...

Matteosi è qualificato per le semifinali del challenger disuperando per 16 64 75 lo spagnolo Jaume Munar (81). Il match, sospeso venerdi sera sul punteggio di 5 pari al terzo, è ripreso ...Si è concluso con un bilancio di una vittoria e due sconfitte il primo turno dei giocatori italiani nel challenger tedesco di. A passare il turno è Matteo(106) che ha battuto per 75 63 lo slovacco Norbert Gombos (132). Fuori invece il numero 1 Marco Cecchinato (72), superato per 75 63 dall'australiano ......di(145.000 di montepremi su terra battuta). Il siciliano, semifinalista al Roland Garros 2018, giocherà al primo turno contro un qualificato. In gara anche il fresco top 100 Matteo...

Heilbronn: Arnaldi in semifinale, battuto Munar (81 Atp)) Tiscali

Matteo Arnaldi si è qualificato per le semifinali del challenger di Heilbronn superando per 16 64 75 lo spagnolo Jaume Munar (81). Il match, ...Si è concluso con un bilancio di una vittoria e due sconfitte il primo turno dei giocatori italiani nel challenger tedesco di Heilbronn. A passare ...