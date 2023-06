Jenna Ortega scoppia a piangere mentre riflette sulla pressione dei social media

(Di giovedì 8 giugno 2023)ha confessato le sue difficoltà nell'essere costantemente sotto i riflettori fin da piccola, commuovendosi durante l'intervista.non è riuscita a trattenere le lacrimevadeinei confronti delle giovani attrici evita sotto i riflettori.si è confrontata con Elle Fanning per la serie di Variety Actors on Actors parlando in modo approfondito di cosa si provi a raggiungere la fama in giovane età a Hollywood. Pur recitando fin da bambina, la carriera diè esplosa definitivamente con la serie Netflix Mercoledì, che ha generato "un cambiamento molto evidente nella ...

Cosa succederà nella seconda attesa stagione di Mercoledì La protagonista della serieci ha regalato alcune prime interessanti anticipazioni di quanto dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi. L'attrice 20enne, di recente vista anche in Scream 6 e attualmente impegnata nelle ...ha annunciato che la stagione 2 di Mercoledì avrà un'atmosfera completamente diversa rispetto al capitolo precedente della serie prodotta per Netflix. Durante una conversazione con Elle ...Niente più storie d'amore, relazioni, e cuori spezzati: nella seconda stagione di Mercoledì non ci sarà posto per tutto ciò. A rivelarlo è la protagonista. " Stiamo abbandonando qualsiasi interesse amoroso romantico per Mercoledì, il che è davvero fantastico ", ha rivelato l'attrice in una recente intervista con Elle Fanning per Actors on ...

Mercoledì 2: Jenna Ortega si prende la rivincita sugli sceneggiatori diventando anche produttrice ComingSoon.it

Mercoledì 2 è uno dei titoli più attesi in arrivo su Netflix. Sebbene sia ancora ben lontana dall’approdare in streaming – si ipotizza un’uscita nel 2024 – Jenna Ortega e gli altri produttori della ...Jenna Ortega ha confessato le sue difficoltà nell'essere costantemente sotto i riflettori fin da piccola, commuovendosi durante l'intervista.