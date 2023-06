«Il mondo è tutto da scoprire» Andrea con Abb in Nord Carolina

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 4 giugno 2023) LA STORIA. Andare in giro per illo ha sempre affascinato e già all’università, l’esperienza dell’Erasmus a Tenerife, nelle Canarie, gli aveva aperto lo mente.Colleoni, 28 anni, nato e cresciuto a Nembro, lo scorso settembre è partito per Raleigh, cittadina delladel, negli Stati Uniti.