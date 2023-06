Black Mirror 6 | un anticipo della nuova stagione attesa con ansia

(Di sabato 3 giugno 2023) La sestadi “”, la serie antologica cupa e satirica creata da Charlie Brooker, è in arrivo, promettendo di essere la più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora. I fan, impazienti di tuffarsi in questo nuovo capitolo, possono aspettarsi di tutto, da storie avvincenti a trame che sfidano ogni aspettativa. Quando verrà rilasciata6? La sestadi “” sarà disponibile in Italia a partire dal 15 giugno 2023, alle ore 9:00 AM. Lapresenterà cinque episodi, ognuno dei quali promette di essere un’avventura unica e coinvolgente. Dove posso vedere6? Per tutti coloro che si stanno chiedendo dove ...

FOTO Dall'attesa The Idol, al ritorno difino alla nuova serie di Zerocalcare: ecco tutti i titoli da non perdere nel mese di giugno Funny Woman / Una reginetta in TV - Sky Serie. Dal 2 ...... Human Resources , Stagione 2 (9 giugno); I segugi , Stagione 1 (9 giugno); Questo mondo non mi renderà cattivo , Miniserie (9 giugno); Madre de alquiler , Stagione 1 (14 giugno);, ...A pochi giorni dalla premiere Netflix ha rilasciato il nuovo trailer di6 , la serie firmata da Charlie Brooker composta in questa stagione da cinque episodi , due in più rispetto a quella passata. Il nuovo video, in cui viene indicato il 15 giugno come data ...

Black Mirror 6, il nuovo trailer e le anticipazioni Cosmopolitan

Netflix annuncia, dopo gli ultimi episodi del 2019, il ritorno di Black Mirror il 15 Giugno, disponibile già il trailer ufficiale e la descrizione dei relativi ...Tra le uscite più attese ci sono la nuova stagione di Black Mirror, il finale di Manifest, la nuova serie animata di Zerocalcare e la nuova stagione di The Witcher ...