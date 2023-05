La sondaha eseguito il suo storico sorvolo di Plutone nel 2015 e, 4 anni dopo, effettuò il primo incontro ravvicinato con un corpo minore della fascia di Kuiper ( KBO ), chiamato ......year despite improving global supply chain conditions leading to shorter customer planning... "In addition to our financial achievements, we are proud to have successfully launched our...È stato responsabile della serie di rapporti del dopoguerra intitolata Toward, nota anche come von Kármán Reports. Towardha tracciato un percorso per questa auspicata ...

New Horizons cerca il suo ultimo bersaglio Alive Universe Today

È andata in scena, al Teatro San Marco di Benevento, l’Alien Guitar Secrets Masterclass di Steve Vai, evento aperto da band rock emergenti selezionate da ...La chitarra elettrica di Steve Vai ha incantanto gli amanti del rock sabato al teatro San Marco di Benevento, dove è andato in scena l’Alien Guitar Secrets Masterclass.