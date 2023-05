(Di domenica 28 maggio 2023) Per le persone di Villarroya votare il più in fretta possibile è una specie di sfida: hanno battuto il loro record precedente di tre

Stando alla tv pubblica iberica, Rtve, in occasione delle amministrative e regionali in corso oggi la palma va a Villarroya, piccolodella regione settentrionale de La Rioja: i sette cittadini ...

Il comune spagnolo dove le elezioni si sono concluse in 29 secondi Il Post

Nel piccolo comune i residenti censiti sono solo sette. (LaPresse) – Il comune di Villarroya, nella regione di La Rioja, ha già terminato le operazioni di voto. Lo ha… Leggi ...Per le persone di Villarroya votare il più in fretta possibile è una specie di sfida: hanno battuto il record precedente di tre secondi ...