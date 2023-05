Eruzione dell’Etna | cenere sull’aeroporto di Catania | i voli riprenderanno lunedì 22 maggio

(Di domenica 21 maggio 2023) Stop aidell’aeroporto di, La Sac, società di gestione, comunica che, a causa dell’attività eruttivae contestuale ricaduta di copiosavulcanica sulle pavimentazioni aeroportuali, le operazioni di volo sono sospese sino al ripristino delle condizioni di sicurezza ovvero quando sarà rimossa lasulle piste. Le operazioni di volo rimarranno sospese fino alle 9 di22. La società invita i passeggeri a “informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree e di recarsi in aeroporto solo in caso di accertata schedulazione”. Una nuova fase eruttiva è infatti corso sull’Etna, ma l’attività può essere seguita soltanto dagli strumenti dell’Ingv diperché il maltempo che nasconde il ...

Stop ai voli'aeroporto di Catania , La Sac , società di gestione, comunica che, a causa' attività eruttivae contestuale ricaduta di copiosa cenere vulcanica sulle pavimentazioni aeroportuali, le operazioni di volo sono sospese sino al ripristino delle condizioni di sicurezza ovvero quando sarà ...Strade, tetti e balconi sono ricoperti dalla cenere lavica mista a pioggia caduta copiosa in diversi comuni alle pendici, ma anche a Catania. L'intensa copertura nuvolosa e il maltempo in ...La cronaca di oggi: una caduta di cenere e lapilli vulcanici è segnalata in diverse parti della provincia di Catania . Su tutto il territorio l'allerta è al livello F2. La pioggia ...