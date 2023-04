Ravezzani | «Lukaku | involuzione sorprendente Sembra aver perso…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 aprile 2023) Fabioha parlato di Romeludopo la prestazione deludente dell’attaccante dell’Inter contro la Fiorentina.– Queste le parole su Twitter da parte di Fabiosull’attaccante belga dell’Inter. “L’diquasi in peso forma (finalmente) ma non è quello di 2 anni fa. Tornerà a segnare, sicuro, eppureperso un po’ di quella rabbia felice che lo aveva portato a essere il miglior bomber in A. Incredibili gli errori di ieri“. Fonte: Twitter FabioInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...