F1 | oltre al danno la beffa per Carlos Sainz | tolti anche dei punti sulla patente!

(Di domenica 2 aprile 2023) Arrivano altre brutte notizie per lo spagnolo. Dopo la penalità di 5 seconda inflittagli in seguito allo scontro con il connazionale Fernando Alonso a due giri dal termine del GP d’Australia (sanzione che ha costretto il classe 1994 a terminare la gara in 12ma e ultima posizione), la FIA ha deciso di togliere al pilota della Ferrariduedalla patente. Qui di seguito il comunicato completo della FIA: “I Commissari Sportivi hanno esaminato i dati del sistema di posizionamento/marshalling, i video, i tempi, la telemetria, la radio del team e le prove video in auto e hanno stabilito che alla prima curva dopo il riavvio si è verificata una collisione tra l’auto 55 e l’auto 14. Abbiamo stabilito che l’auto 55 è interamente responsabile della collisione. L’auto 14 era significativamente davanti ...