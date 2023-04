È morto l’attore Christo Jikov che recitò nella Passione di Mel Gibson | aveva 48 anni

(Di domenica 2 aprile 2023) Èall’età di 48, che ha raggiunto la massima notorietà interpretando l’apostolo Giovne Ladi Cristo di Mel, era malato di tumore. Classe 1975, era nato a Sofia, in Bulgaria. Da giovane conseguì il diploma all’Accademia Bulgara di Cinema e Teatro, dove si specializzò in regia cinematografica con un documentario su Cinecittà e il cinema italiano. Esordì la sua carriera nei grandi schermi con il ruolo di protagonista, ovvero il condottiero Giovdelle Bande Nere, pseudonimo di Ludovico di GiovDè Medici, all’interno del film Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi (2001). Pellicola che ha attraversato un grande successo, a partire dall’assegnazione di nove ...

