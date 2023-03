Mobili porta tv fai da te: Riciclare i pallet in modo creativo (Di sabato 1 aprile 2023) I pallet sono un materiale di recupero davvero strepitoso con il quale è possibile realizzare diverse cose e tra le tante idee oggi abbiamo scelto quelle sui Mobili tv. Di seguito, troverete qualche bellissima idea assolutamente da tenere in considerazione. Un tocco di originalità Siete riusciti a trovare dei pallet della stessa dimensione? Benissimo, con un pizzico di creatività li potete trasformare in un mobile perfetto per la vostra tv. Posizionate i pallet uno sopra l’altro in modo asimmetrico (come in foto) e fissateli con delle viti. Gli altri ripiani saranno perfetti per potervi inserire il decoder, il modem o la playtation, oppure tanti piccoli oggetti. Fonte immagine Mobile tv con ruote Ecco un’ idea semplice ma davvero utile per tutti coloro che hanno la necessità di dover spostare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 1 aprile 2023) Isono un materiale di recupero davvero strepitoso con il quale è possibile realizzare diverse cose e tra le tante idee oggi abbiamo scelto quelle suitv. Di seguito, troverete qualche bellissima idea assolutamente da tenere in considerazione. Un tocco di originalità Siete riusciti a trovare deidella stessa dimensione? Benissimo, con un pizzico di creatività li potete trasformare in un mobile perfetto per la vostra tv. Posizionate iuno sopra l’altro inasimmetrico (come in foto) e fissateli con delle viti. Gli altri ripiani saranno perfetti per potervi inserire il decoder, il modem o la playtation, oppure tanti piccoli oggetti. Fonte immagine Mobile tv con ruote Ecco un’ idea semplice ma davvero utile per tutti coloro che hanno la necessità di dover spostare ...

