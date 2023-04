LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: Verstappen comanda la FP3, 2° Sainz e 3° Leclerc (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.41 Leclerc si lancia per un nuovo giro con le soft. 03.39 Migliora il suo crono Carlos Sainz e si porta a 0.191 da Max, mentre Leclerc è a 0.745. 03.38 Arriva Max Verstappen e con le medie si porta davanti in 1:18.741 a precedere di 0.320 Sainz e di 0.745 Leclerc. 03.37 Ferrari che quindi simulano così il time-attack per poi concentrarsi con la simulazione del passo gara. 03.37 Sainz migliora il riferimento di tutti e sigla il crono di 1:19.061 a precedere di 0.425 Leclerc, mentre Verstappen è terzo a 0.603, ma con gomme medie rispetto alle soft delle Rosse. 03.36 Un giro lento per le due Rosse, mentre Magnussen ottiene il miglior tempo con le medie in ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.41si lancia per un nuovo giro con le soft. 03.39 Migliora il suo crono Carlose si porta a 0.191 da Max, mentreè a 0.745. 03.38 Arriva Maxe con le medie si porta davanti in 1:18.741 a precedere di 0.320e di 0.745. 03.37 Ferrari che quindi simulano così il time-attack per poi concentrarsi con la simulazione del passo gara. 03.37migliora il riferimento di tutti e sigla il crono di 1:19.061 a precedere di 0.425, mentreè terzo a 0.603, ma con gomme medie rispetto alle soft delle Rosse. 03.36 Un giro lento per le due Rosse, mentre Magnussen ottiene il miglior tempo con le medie in ...

