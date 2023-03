Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : ?? Nuovo appuntamento di Cinema e Serie Tv con Nonno Alò! Vi aspettiamo alle 17:00 su Twitch per parlare di… - anzianazozzona : @kittesencoola Che poi non ha mai giocato a Tetris? Io sarei riuscita a farcela entrare ?? - GamesPaladinsIT : RT @pressstart_xyz: ???? Amici #Gamers se amate #Tetris non potete assolutamente perdervi questo titolo! #Papertris è un vero e proprio #tri… - Incesticide93 : Scaricato Tetris alle 3 di notte perché non riuscivo a dormire - ZockerOmi : RT @pressstart_xyz: ???? Amici #Gamers se amate #Tetris non potete assolutamente perdervi questo titolo! #Papertris è un vero e proprio #tri… -

Tetris non è un film sui videogiochi, ma ci è piaciuto lo stesso WIRED Italia

Insomma non è sempre chiarissimo per chi non è esperto del mercato dei diritti dei videogiochi, chi fa cosa e perché in questa storia. Anche per questa ragione Tetris (il film) è molto schematico, ha ...Il 31 marzo su Apple TV+ sarà disponibile il film sulla storia del videogioco che ha cambiato la vita dei intere generazioni. Interpretato da Taron Egerton (Rocketman) non è proprio fedele su tutta la ...