(Di giovedì 30 marzo 2023) Irl pacchetto include 3di formazione e 52 ore diin totale, che riguardano il tema dell’dei BES/DSA:e gioco: strumenti e consigli per sviluppare le capacità degli studenti con DSA e ADHD (35 ore di); BES e DSA: comportamenti “problema” e tecniche per gestire la classe (10 ore di); Autismo: didattica per L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Inclusione BES/DSA: 3 corsi in promozione a €19,90. 52 ore di certificazione -

... assistenti alla comunicazione e all'autonomia per i ragazzi con(bisogni educativi speciali). ...supportare questo progetto perché riteniamo che lo sport sia un ottimo strumento die di ......i rapporti con tutti gli attori che intervengono nella vita della persona con disabilità e con... stereotipi, convincimenti su cosa si debba intendere per "" . Nell'esperienza quotidiana ...... è autrice di siti web che si occupano di divulgazione di strategie utili per i ragazzi cone ... È molto attiva nello sviluppo di percorsi formativi inerenti all'scolastica, alla ...

Inclusione BES/DSA: 3 corsi in promozione a €19,90. 52 ore di certificazione Orizzonte Scuola

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Alla luce della ancora poco diffusa la formazione in tecnologie educative per gli alunni con disabilità, possiamo definire la scuola italiana di qualità e inclusiva per tutti Il progetto “Vivi Intern ...