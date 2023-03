Son si scusa con Conte: «Responsabile del suo esonero» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Heung-Min Son, attaccante del Tottenham, ha parlato dell’addio di Antonio Conte agli Spurs: le sue dichiarazioni Heung-Min Son, dopo il match tra Corea del Sud ed Uruguay, si è voluto scusare con Antonio Conte per il suo esonero da parte del Tottenham. LE PAROLE – «Come giocatore sono molto dispiaciuto. È un allenatore di livello mondiale e abbiamo fatto un grande percorso insieme. Avrei dovuto giocare meglio. Mi sento Responsabile del suo addio perchè non ho aiutato molto la squadra. Sono grato per quello che ha fatto. È un grande allenatore e ha tanta esperienza, farò sempre il tifo per lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Heung-Min Son, attaccante del Tottenham, ha parlato dell’addio di Antonioagli Spurs: le sue dichiarazioni Heung-Min Son, dopo il match tra Corea del Sud ed Uruguay, si è volutore con Antonioper il suoda parte del Tottenham. LE PAROLE – «Come giocatore sono molto dispiaciuto. È un allenatore di livello mondiale e abbiamo fatto un grande percorso insieme. Avrei dovuto giocare meglio. Mi sentodel suo addio perchè non ho aiutato molto la squadra. Sono grato per quello che ha fatto. È un grande allenatore e ha tanta esperienza, farò sempre il tifo per lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

