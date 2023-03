Benedizioni pasquali a ricreazione o durante l’ora di religione, la Ds dice no. Il sindaco insiste (Di martedì 28 marzo 2023) Benedizioni pasquali durante la ricreazione o l'ora di religione. Si tratta della proposta del sindaco di Maiolo ha proposto alla dirigente scolastica della scuola primaria del comune omonimo. Benedizione che la preside aveva rifiutato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 marzo 2023)lao l'ora di. Si tratta della proposta deldi Maiolo ha proposto alla dirigente scolastica della scuola primaria del comune omonimo. Benedizione che la preside aveva rifiutato. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Shaya1973 : @LaBombetta76 Hai una vaga idea di in quante scuole del ciclo primario accadono benedizioni o lezioni cattoliche pr… - corrierebologna : Il sindaco di #Pennabilli e le nuove polemiche dopo la bufera sulle benedizioni pasquali #famiglia, #scuola - personachelegge : Cosa ho imparato oggi? Che bisogna leggere il calendario delle benedizioni pasquali anche se non ti interessano, al… - eriknippon : @LaBombetta76 Io andavo dalle suore, ho subito più benedizioni pasquali che neanche un gesuita in tutta la sua vita… - BaldoSimo : Neanche il tempo di leggere l'ordinanza del Comune di Pennabilli sulle benedizioni pasquali, che a quella disgrazia… -