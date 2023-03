Un passo dal cielo 7 anticipazioni, cast e quando inizia la fiction (Di lunedì 27 marzo 2023) Il prossimo giovedì 30 marzo 2023 tornerà su Rai Uno alle 21:30 circa, Un passo dal cielo con la settima stagione, è stato girato come sempre sulle meravigliose Dolomiti e protagonista di questa nuova serie sarà Giusy Buscemi che veste i panni di Manuela Nappi poliziotta sorella del commissario. Non ci sarà invece Daniele Liotti come protagonista maschile che sarà sostituito da un attore molto amato. La fiction suddivisa in otto puntate che terranno i telespettatori incollati al teleschermo. Tutte le novità di Un passo dal cielo 7! In questa nuova stagione di “Un passo dal cielo”, la sfida principale si concentra sull’incontro tra il femminile e il maschile, e su tutte le loro infinite sfumature. Nel rapporto tra Manuela e Vincenzo, assistiti dal loro fedele compagno ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 marzo 2023) Il prossimo giovedì 30 marzo 2023 tornerà su Rai Uno alle 21:30 circa, Undalcon la settima stagione, è stato girato come sempre sulle meravigliose Dolomiti e protagonista di questa nuova serie sarà Giusy Buscemi che veste i panni di Manuela Nappi poliziotta sorella del commissario. Non ci sarà invece Daniele Liotti come protagonista maschile che sarà sostituito da un attore molto amato. Lasuddivisa in otto puntate che terranno i telespettatori incollati al teleschermo. Tutte le novità di Undal7! In questa nuova stagione di “Undal”, la sfida principale si concentra sull’incontro tra il femminile e il maschile, e su tutte le loro infinite sfumature. Nel rapporto tra Manuela e Vincenzo, assistiti dal loro fedele compagno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : ?? Processo #Juve, il pm #Santoriello lascia. Secondo #Repubblica, 'il magistrato ha deciso, in totale autonomia, di… - MarianoGiustino : Ecco perché l'incriminazione di Vladimir #Putin davanti alla #CPI è un primo grande passo avanti nella direzione gi… - _Nico_Piro_ : si è completamente allontanata dal manifesto di Ventotene, carta fondante del progetto europeo; si è condannata al… - extrafaigaa : Ad un passo dal disinstallare questa app se continuerò a vedere video dei surgelati con il palloncino rosa in mano - emaloveswwine : @OnceUponATeddy E a me va benissimo così perché li shippavo da un passo dal cielo AHAH -