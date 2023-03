Nella città russa dove tutti vogliono la guerra (e si conservano i «guanti di pelle umana») (Di sabato 25 marzo 2023) Viaggio Nella città-martire distrutta da Napoleone e da Hitler. Qui il sostegno a Putin sembra indiscusso e il mito della II guerra mondiale domina: «Per voi la normalità è la pace, per noi il contrario» Leggi su corriere (Di sabato 25 marzo 2023) Viaggio-martire distrutta da Napoleone e da Hitler. Qui il sostegno a Putin sembra indiscusso e il mito della IImondiale domina: «Per voi la normalità è la pace, per noi il contrario»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : A #Spezia al presidio organizzato dalla #UIL per chiedere risposte ai gravi problemi della #sanità pubblica in Ligu… - Inter : Milano e l’Inter, la città e la squadra del cuore. Dal tempo infinito di un bambino che calcia con suo padre fino… - putino : Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha dichiarato nel suo rapporto serale che 'tutte le unità dell'esercit… - Mmela1992 : Spesa fatta ? sono nella stessa città e stessa casa ?? per me devono ancora recuperare il sonno visto che stamattina… - LuigiParlato6 : RT @DanieleBibo: #AndreaBosco giornalista ex Guerin Sportivo e Il Giornale: 'Nel passato di #Chinè, spicca il sonno profondo da sostituto a… -