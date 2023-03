Italia, Cassano: «Tanti giocatori sopravvalutati in campo» (Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Antonio Cassano alla Bobo TV, in cui critica l’Italia, uscita sconfitta ieri sera contro l’Inghilterra Nell’ultima puntata di BoboTv non sono mancate le critiche di Antonio Cassano alla Nazionale Italiana che ieri è uscita sconfitta dal match di qualificazione agli europei contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole. «Tanti giocatori sopravvalutati in mezzo al campo. Barella continua ad essere questo, fa 3-4 gol in Italia, corre ma si crede di essere Iniesta. Verratti male, Jorginho non ne parliamo. Ieri Bellingham se li è messi tutti sul gruppone. L’Italia fa fatica a fare tre passaggi, noi siamo scarsi. Fumo Tantissimo, arrosto completamente. In difesa hanno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Antonioalla Bobo TV, in cui critica l’, uscita sconfitta ieri sera contro l’Inghilterra Nell’ultima puntata di BoboTv non sono mancate le critiche di Antonioalla Nazionalena che ieri è uscita sconfitta dal match di qualificazione agli europei contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole. «in mezzo al. Barella continua ad essere questo, fa 3-4 gol in, corre ma si crede di essere Iniesta. Verratti male, Jorginho non ne parliamo. Ieri Bellingham se li è messi tutti sul gruppone. L’fa fatica a fare tre passaggi, noi siamo scarsi. Fumossimo, arrosto completamente. In difesa hanno ...

