Cambio orario, torna l'ora legale 2023: come spostare le lancette stanotte

torna l'ora legale in Italia. Superato il solstizio d'inverno, il 21 dicembre, che coincide con il giorno più corto dell'anno, le giornate hanno ricominciato ad allungarsi. Ma la vera differenza la vedremo stanotte, tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, quando tornerà l'ora legale: alle ore 2.00 si dovrà spostare avanti la lancetta di un'ora, alle 3.00. Dormiremo dunque un'ora in meno, ma si avrà, da qui in avanti, più luce la sera.

Cambio orario, stanotte torna l'ora legale

Gli apparecchi elettronici collegati a internet provvederanno in autonomia, per gli altri sarà necessario portare le lancette avanti di un'ora.

