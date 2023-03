Atp Miami, Berretini e Musetti niente svolta: entrambi eliminati al debutto (Di sabato 25 marzo 2023) Miami (Stati Uniti) - niente svolta per Matteo Berrettini che, nonostante un match finalmente all'altezza dopo le ultime interlocutorie sconfitte, saluta subito il Masters 1000 di Miami , superato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 marzo 2023)(Stati Uniti) -per Matteo Berrettini che, nonostante un match finalmente all'altezza dopo le ultime interlocutorie sconfitte, saluta subito il Masters 1000 di, superato ...

MIAMI (Stati Uniti) - Niente svolta per Matteo Berrettini che, nonostante un match finalmente all'altezza dopo le ultime interlocutorie sconfitte, saluta subito il Masters 1000 di Miami, superato dall'americano Mckanzie McDonald, che si impone per due volte al tie break. Una sconfitta per la quale, però, il romano deve mangiarsi anche i gomiti avendo fallito tre match point. I tie break costano caro a Matteo Berrettini, eliminato con un doppio 7-6 da Mackenzie McDonald dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Lo statuntiense è stato più continuo, ha annullato complessivamente tre match point. Finisce subito l'avventura di Musetti e Berrettini al Miami Open, eliminati rispettivamente da Lehecka e McDonald. Dopo Lorenzo Musetti anche Matteo Berrettini è stato eliminato dal torneo Atp 1000 di Miami. L'azzurro è stato battuto dallo statunitense Mackenzie McDonald con un doppio 7-6.