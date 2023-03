Fosse Ardeatine Meloni | Uccisi perchè italiani Anpi | No | perchè antifascisti  

(Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - Uno dei capitoli più sanguinosi dell'occupazione tedesca a Roma e sono passati 79 anni. L'eccidio dellesi consumava il 24 marzo e a ricordare quel momento tragico il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto rendere omaggio ai 335 civili, prigionieri politici, ebrei, militari, detenuti comuni, assassinati dai nazisti nel 1944, per rappresaglia all'azione dei partigiani dei Gap del giorno precedente in via Rasella. Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Mattarella, accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, è particolarmente legato a questi luoghi, che visitò anche il giorno della sua elezione al Quirinale, il 31 ...

