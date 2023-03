“Le ha toccato il lato B”. Clamoroso a UeD, Maria si è accorta di tutto: è successo davanti allo studio (Di giovedì 23 marzo 2023) A Uomini e Donne un cavaliere ha toccato il lato B ad una dama e subito in studio sono rimasti tutti increduli. A partire da Maria De Filippi, una delle prima ad accorgersi del gesto fatto davanti a tutto lo studio. Poi la padrona di casa ha fatto rivedere le immagini in differita e c’è stata la conferma di quel tocco privato. Doveva essere un semplice abbraccio per dimostrare grande affetto, ma si è trasformato in un momento piccante ed inaspettato. E non sappiamo se avrà conseguenze sul rapporto dei due protagonisti. Ad invitare i due a ballare erano stati Maria De Filippi e Gianni Sperti, con quest’ultimo che non crede molto alle intenzioni della donna, che non proverebbe molta attrazione nei confronti di colui che sta frequentando. E Uomini e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) A Uomini e Donne un cavaliere hailB ad una dama e subito insono rimasti tutti increduli. A partire daDe Filippi, una delle prima ad accorgersi del gesto fattolo. Poi la padrona di casa ha fatto rivedere le immagini in differita e c’è stata la conferma di quel tocco privato. Doveva essere un semplice abbraccio per dimostrare grande affetto, ma si è trasformato in un momento piccante ed inaspettato. E non sappiamo se avrà conseguenze sul rapporto dei due protagonisti. Ad invitare i due a ballare erano statiDe Filippi e Gianni Sperti, con quest’ultimo che non crede molto alle intenzioni della donna, che non proverebbe molta attrazione nei confronti di colui che sta frequentando. E Uomini e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siani_a : @phdinter @RaiSport Per come l'ho visto, ha toccato la palla con il petto (ed è vero), gli stava andando troppo a l… - hugmeesposito : da un lato vorrei tanto che lei continuasse dopo tutta la m4rda che ha preso in 6 mesi, dall’altro vorrei che uscis… - marc0275 : @RafAuriemma Sei proprio ignorante, il regolamento giusto o sbagliato che sia dice che non poteva essere annullato… - Sasha23124404 : @IHvozdz @Papayaera Beh ci sono dei commenti che non si possono leggere , ieri addirittura si agurava la morte a lu… - Pinocchionline : No raga che figura di merda, stavo facendo vedere il biglietto al capotreno, ma avrò toccato a lato facendolo e lui… -