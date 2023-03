Lagarde (Bce): “Collasso Credit Suisse aiuta azione monetaria della Bce. Anche io ho parenti che soffrono per l’inflazione” (Di lunedì 20 marzo 2023) “Chiaramente le tensioni sulla stabilità finanziaria potrebbero avere un impatto sulla domanda e potrebbero effettivamente svolgere parte del lavoro che altrimenti sarebbe svolto dalla politica monetaria e dai rialzi dei tassi d’interesse. L’impatto è incerto in questo momento, ma dovrà essere preso in considerazione quando produrremo le nostre prossime proiezioni e Anche quando faremo la nostra prossima valutazione e decideremo la nostra prossima mossa di politica monetaria”. Così oggi la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde. La traduzione è che il Collasso di Credit Suisse potrebbe togliere qualche castagna dal fuoco a Francoforte e fare un po’ del lavoro sporco che altrimenti dovrebbe continuare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) “Chiaramente le tensioni sulla stabilità finanziaria potrebbero avere un impatto sulla domanda e potrebbero effettivamente svolgere parte del lavoro che altrimenti sarebbe svolto dalla politicae dai rialzi dei tassi d’interesse. L’impatto è incerto in questo momento, ma dovrà essere preso in considerquando produrremo le nostre prossime proiezioni equando faremo la nostra prossima valute decideremo la nostra prossima mossa di politica”. Così oggi la presidenteBanca centrale europea Christine. La traduzione è che ildipotrebbe togliere qualche castagna dal fuoco a Francoforte e fare un po’ del lavoro sporco che altrimenti dovrebbe continuare ...

