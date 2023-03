Grande Fratello Vip 7: chi è il preferito della 26^ settimana – RISULTATI (Di lunedì 20 marzo 2023) Ecco chi è il Vippone preferito dai lettori di Novella2000.it della 26^ settimana del Grande Fratello Vip 7 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 20 marzo 2023) Ecco chi è il Vipponedai lettori di Novella2000.it26^delVip 7 L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - MuciMarilena : RT @Alice1239874: I CONCORRENTI PIÙ FALSI E CATTIVI DI TUTTE LE EDIZIONI DEL GRANDE FRATELLO #gfvip #donnalisi - Rachelemi5 : RT @isaoisi: Si vabbe ma io sono in un fandom di rincoglioniti, ma vi volete svegliare ? Le anticipazioni sono fatte apposta minchia sembra… - Brenda_C__ : RT @LGrullita: Il grande fratello che piaceva a noi. A me sicuramente. Salatino e il suo primo aereo grazie ai #donnalisi Quelle parole pe… -