Jeremias Rodriguez | critiche al GF Vip davanti all’ex cognato Antonino

Leggi su biccy

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi ha litigato in più occasioni cone i due non hanno mai chiarito. Proprio dell’esperienza del gieffino in Honduras hanno parlato ieri sera i ragazzi del GF Vip, che nel bel mezzo del gioco di obbligo o verità hanno chiesto a Edoardo chi non vorrebbe mai rivedere tra gli ex naufraghi. Senza pensarci troppo Tavassi ha fatto il nome del fratello di Belen e tuttoadSpinalbese, che però è rimasto impassibile, non ha commentato o fatto facce strane. “Un concorrente che non vorrei mai più vedere nel vecchio reality che ho fatto?senza ombra di dubbio”. TAVASSI CHE DICE CHE NON VORREBBE MAI PIÙ FREQUENTAREE PADRE RIGHT IN ...