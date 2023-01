Calciomercato com – Napoli | le pagelle di CM | Osimhen alla van Basten | Simeone decide Domina Spalletti | Serie A

(Di lunedì 30 gennaio 2023) 2023-01-30 00:55:00.com riporta quanto segue:-Roma 2-1: Meret 6,5: un brivido iniziale in cui non trova intesa con Kim, il primo intervento importante arriva nel recupero del primo tempo quando nega il gol a Spinazzola. Molto bravo anche all’ora di gioco quando con un bel riflesso respinge il tentativo di testa di Cristante. Troppo ravvicinato il colpo di El Shaarawy per essere neutralizzato. Di Lorenzo 6: si trova a soffrire un po’ questa sera perché Spinazzola prima ed El Shaarawy poi spingono tanto e lo fanno con qualità. Non concede troppo campo agli avversari. Rrahmani 7: è attento su ogni intervento, centralmente non passa praticamente nulla. Abraham tocca pochissimi palloni per merito suo. Kim 6,5: rischia un pasticcio enorme al 12? quando sfiora clamorosamente l’autogol. Poi cresce minuto dopo ...

Commenta per primo Altra stoccata a chi non vuole più far parte del gruppo e dello spogliatoio. L'allenatore della Roma , José Mourinho ha voluto mandare un messaggio chiaro a Nicolò Zaniolo e Rick ...Commenta per primo Ai microfoni di DAZN , l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha così commentato il 2 - 1 rifilato questa sera alla Roma allo Stadio Maradona: 'Queste partite le vinci se fai ...

Alessandro Costacurta a Sky: "L'attenzione non è quella dell'anno scorso: le cose non vanno in una certa maniera, ma oggi la difesa mi sembra in nettissima difficoltà. Tatarusanu Mi sembra l'ultimo d ...