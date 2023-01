... maè attento e chiude in angolo. A seguire ci prova Tonali ma Provedel è attento. In prossimità della prima mezz'ora di gioco laprova a fare possesso nella metacampo avversaria. AL 30 ...Al 35' lavicina al raddoppio: Pedro sguscia via in velocità e serve un pallone dentro per Felipe Anderson che risulta leggermente troppo lungo. Il gol arriva poco dopo. Al 38', ...

Lazio, Marusic: "Il Milan resta una grande squadra nonostante gli ultimi risultati. Scudetto meritato... Milan News

Lazio, Marusic: 'Contento di aver fermato Leao. Ora dobbiamo rimanere in alto' Calciomercato.com

Lazio, Marusic: “Contento del mio traguardo. Questa sera servirà concentrazione” Cittaceleste.it

Lazio, Marusic: "Felice di aver fatto bene contro Leao. Siamo in alto e dobbiamo restarci" TUTTO mercato WEB

Lazio, Marusic: “Conosciamo il Milan, hanno vinto con merito lo scudetto” Pianeta Milan

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic (83' Basic), Cataldi (87' Marcos Antonio), Luis Alberto; Pedro (77' Luka Romero), Felipe ...Dopo la vittoria ottenuta all'Olimpico contro il Milan, Adam Marusic ha analizzato la prova della Lazio ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le ...