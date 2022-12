Michelle Obama svela | “Per 10 anni non ho sopportato mio marito”

(Di domenica 1 gennaio 2023), moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack, ha fatto alcune rivelazioni sul suo matrimonio nel corso di un’intervista a Revolt Tv per il lancio del suo ultimo libro ‘The Light We Carry’. L’ex first lady ha dichiarato apertamente che la sua vita con ilnon è sempre stata rose e fiori, anzi! Glipiù duri, come racconta, sono stati i primi quando le figlie erano piccole e lui era impegnato fare il presidente degli Stati Uniti. “La gente pensa che sono cattiva a dire che per diecinon homio” spiega. Come per tante coppie nel mondo anche per loro è stato difficile “far funzionare il matrimonio, anche se ci si ama alla follia”. L’ex first lady non è ...

Agenzia ANSA

Perché ovviamente Gillian Anderson,Pfeiffer e Viola Davis, rispettivamente nei panni di Eleanor Roosevelt, Betty Ford e(e cioè tre delle first lady più famose della storia ...... Paramount+ The First Lady , creata da Aaron Cooley , si è concentrata sulle vite pubbliche e private di tre delle più potenti first lady d'America:( Viola Davis ), Betty Ford ( ... Michelle rivela: per 10 anni non ho sopportato Obama Dal ritorno nella Terra di Mezzo (dove, sotto lo spettacolo, c'è ben poco) a sitcom, thriller e sci-fi decisamente non riusciti. Con tanto di scivolone anche by Shonda Rhimes ...Gli Stati Uniti e il Canada anglofono erano un traguardo per Barkat e la sua squadra. Keystone. Giochi di società, guide per l'escursione, graphic novel, … l'offerta della casa… Leggi ...