Supermercati aperti il 1 gennaio | Il Centro | Carrefour e Esselunga chiusi a Capodanno

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 31 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Qualisonoil 1. La totalità prevede la chiusura per tutta la giornata di, dopo le corse del 31 dicembre per l’ultimo acquisto prima del Veglione. Ecco come saranno le principali insegne della zona di nostra copertura nelle prossime ore.il 1? Ildi Arese è chiuso ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.