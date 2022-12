Roma voto 5 5 | troppa poca continuità per Mourinho

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ecco la pagella e la sintesi della prima parte di stagione dellaper i ragazzi di JoséLa prima parte di stagione dellanon è stata delle migliori e sicuramente dai ragazzi allenati da Joséci si aspettava molto di più. Dopo il gran mercato della scorsa estate (potenzialmente il migliore della Serie A) i giallorossi non hanno mai trovatodi risultati: un po’ per i troppi infortuni (quello di Wijnaldum, ma anche quello di Dybala prima del Mondiale) un po’ per il gioco proposto (non proprio quello che l’allenatore portoghese aveva in testa, come ha affermato più volte in conferenza stampa) e un po’ per la forma scadente di alcuni giocatori che nella passata stagione avevano fatto la ...