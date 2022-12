Roma | maxi scontro sulla Tiburtina | coinvolta anche una volante della Polizia Sei le persone trasportate in ospedale

(Di sabato 31 dicembre 2022) Un grave incidente che ha vistounasi è verificato venerdì pomeriggio. Ancora sconosciuta la dinamica dell’incidente, in cui almeno quattro autovetture, inclusa la volate e un motociclo sono rimasti danneggiati. Sull’asfalto è rimastauna bicicletta. Dalle prime ricostruzioni risulta che tresono rimaste ferite gravemente, sei in totale leche sono dovute ricorrere alle cure ospedaliere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

